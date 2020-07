Tuttosport: “Triestina col Diablo per fare il miracolo”

Spazio alla Serie C e ai play off nelle pagine interne di Tuttosport in edicola che pone l’attenzione sopratutto su Sudtirol-Triestina. “Triestina col Diablo per fare il miracolo” è il titolo del quotidiano che continua: “L’Alto Adige domenica ospita la formazione giuliana. Granoche guida la caccia alla promozione. Serviranno solo vittorie in trasferta”.