© foto di Mattia Verdorale

"Tutti in piedi: c'è Buffon". A pagina 13 il quotidiano Tuttosport parla del ritorno tra i pali della porta bianconere di Gigi Buffon che stasera partirà titolare contro i gialloblu: "Dal Verona contro cui giocò l'ultima partita con la Juve al Verona affrontato oggi da titolare. Il portiere è già leggenda, ma torna in campo per consolidare il legame con il popolo bianconero".