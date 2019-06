Tuttosport: "Udinese, torna Marino ds"

Carrellata di calciomercato nelle pagine interne di Tuttosport, che dà innanzitutto rilevanza al ritorno all'Udinese di Pierpaolo Marino in veste di direttore sportivo. L'esperto dirigente subentra dunque a Daniele Pradè. Si stanno invece man mano delineando le panchine: il Genoa è vicino ad annunciare Andreazzoli, la Sampdoria va su Di Francesco (con Pioli alla finestra), mentre il Verona pare aver scelto Juric. Il Cagliari rinnova con Cigarini e accelera Defrel, mentre cerca di resistere all'Atalanta per Pavoletti. L'Empoli analizza le richieste per Caputo, con Parma, Sassuolo, SPAL e Genoa interessate. Proprio il Genoa si sarebbe avventato su Roberto Inglese, che il Parma vorrebbe comunque riscattare dal Napoli. Il neopromosso Brescia chiede Sau alla Sampdoria, poi valuta Pereira-Lage e Basta.