Tuttosport: "UEFA, le linee guida"

vedi letture

"UEFA, le linee guida", titola Tuttosport a pagina tre. Sono arrivate ieri le indicazioni da parte dell'UEFA per la ripresa e la conclusione dei campionati: andranno terminati entro la fine di luglio. Poi ad agosto spazio ad Europa League e Champions. Ma non solo: la UEFA deve rendere noti i criteri per determinare le squadre che saranno qualificate alle prossime competizioni continentali nel caso in cui alcuni campionati non riprendessero, come nel caso dell'Eredivisie.