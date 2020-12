Tuttosport: "Un derby per Dybala. La Juve aspetta segnali dall'argentino"

"Un derby per Dybala. La Juve aspetta segnali dall'argentino" scrive Tuttosport in edicola oggi. Alvaro Morata sconterà la prima delle due giornate di squalifica, Cristiano Ronaldo sarà affiancato dal novello Godot Dybala: se l'argentino desse un segnale di risveglio - scrive il quotidiano - non sarebbe male. La Juve dovrà tenere botta a questo doppio turno di squalifica di Morata e alla questione della compatibilità tra Ronaldo e il Dybala di questa prima parte di stagione, alla ricerca della giusta posizione per essere finalmente decisivo.