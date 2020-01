"Un difensore per l'Atalanta", titola così in taglio basso l'edizione odierna di Tuttosport. Caldara, Simakan o Kumbulla: son questi i tre nomi da cui potrebbe uscire il prossimo difensore dell'Atalanta. Con i soldi provenienti dalla cessione di Dejan Kulusevski gli orobici si butteranno sul mercato per cercare un difensore centrale ed un esterno mancino. Per la difesa il francese Simakan resta il nome più caldo, anche se la quotazione è molto elevata. Si potrebbe virare su Mattia Caldara: operazione che potrebbe fare tutti contenti.