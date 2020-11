Tuttosport: "Un ko col Real Madrid complicherebbe la storia di Conte con l'Inter"

Nonostante la vittoria in rimonta contro il Torino, l'Inter non sta attraversando un gran momento. E l'edizione odierna di Tuttosport sottolinea: "Un ko col Real Madrid complicherebbe la storia di Conte con l'Inter". L'Inter che l'anno scorso azzannava le partite, quest'anno spesso prima di colpire gli avversari ha bisogno di essere presa a schiaffi. Conte dopo il match con il Toro ha alzato la voce, ha rimproverato i giocatori di aver abbassato il livello di cattiveria e ha ribadito di non considerare la squadra una "grande" proprio per questi difetti di maturità. Serve un cambio di rotta, un'Inter assatanata e affamata, che scavi solchi sul campo e posizioni il terreno di gioco in salita per gli avversari. Far prendere fiducia al Real Madrid domani sera potrebbe voler dire mettere la parola fine alla corsa nerazzurra in Champions League. Uno stop che complicherebbe e non poco il percorso e la storia di Conte all'Inter.