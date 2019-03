"Una Juve per due" è il titolo che Tuttosport propone quest'oggi in apertura della propria prima pagina in relazione al futuro della panchina bianconera. "Conte (con Pirlo vice) e Zidane - si legge - si contendono il dopo Allegri. Ma su Zizou a sorpresa piomba il Real all'anno zero. Il francese rimanda tutto a giugno, che intrigo! E c'è anche Max nei piani di Perez, mentre la Juve punta decisa su Marcelo e Isco".