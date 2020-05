Tuttosport: "Una Zampa sulla A"

vedi letture

"Una Zampa sulla A", titola in taglio alto Tuttosport. Titolo dedicato alla ripartenza della Serie A, che ieri ha trovato un'apertura da parte del sottosegretario alla Salute, Zampa: "Con i dati ok, valutiamo la ripresa della Serie A". Un ulteriore passo in avanti verso la ripartenza del campionato. Nel frattempo l'IFAB ha approvato i cinque cambi nell'arco dei 90 minuti, ma soltanto in tre finestre. La Lega di Serie A convoca un'assemblea d'urgenza per mercoledì 13.