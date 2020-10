Tuttosport: "Va in campo l'Under 20!"

"Va in campo l'Under 20!", titola in taglio basso Tuttosport per la Nazionale Under 21, fermata dai troppi casi di Coronavirus riscontrati negli ultimi giorni: oggi contro l'Irlanda scenderà in campo l'Under 20. Tocca dunque al selezionatore Bollini e alla sua squadra scendere in campo contro la capolista nel girone di qualificazione ai prossimi Europei U21. Un match delicato che l'Italia giocherà con la selezione più giovane, dopo il rinvio del match con l'Islanda.