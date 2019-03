Tuttosport va oltre l'Europa League: "Inter, ora scongela Icardi"

© foto di Simone Bernabei

Un pareggio dal sapore amaro, ma comunque positivo per l'Inter in Europa League. Gli uomini di Spalletti tornano a Milano da Francoforte con in tasca uno 0-0 su cui poter lavorare nel ritorno a Milano di giovedì prossimo, gara in cui non ci sarà per squalifica Lautaro Martinez. Per questo, una soluzione al caso Icardi è auspicabile al più presto. E così Tuttosport, nella sua prima pagina, si concentra proprio sulla situazione di Maurito: "Inter, adesso scongela Icardi", il titolo scelto.