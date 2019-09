© foto di stefano tedeschi

Nelle pagine interne dell'edizione odierna di Tuttosport si trova ampio spazio per il lavoro svolto da Marotta in questo mercato estivo: "Vai Marotta! E' un'estate capolavoro". Il direttore generale dell'Inter ha imposto il nuovo corso, ripulendo lo spogliatoio. Ora la sfida alla Juventus in campionato, con i nerazzurri non così distanti. E si lavora già per il 2020, con il sogno Eriksen del Tottenham.