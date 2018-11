Tuttosport: "Vale tanto". Juve pronta all'assalto col Valencia

"Vale tanto" è il titolo che Tuttosport riserva al mondo Juve e in particolare al match di Champions League di stasera contro il Valencia che chiude la fase a gironi della massima competizione internazionale per club. "Juve-Valencia: per conquistare gli ottavi di Champions, per il mercato e per Ronaldo che vuole vendicare l'andata. CR7 verso il pokerissimo nel Globe Soccer Award di Dubai".