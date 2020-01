Tuttosport: "Van de Beek-Real, un assist per Pogba"

"Van de Beek-Real, un assist per Pogba". Questo il titolo che Tuttosport dedica al mercato della Juve a pagina 8: "Il polpo sogna sempre un ritorno in bianconero. In Olanda sono sicuri: Perez spenderà 55 milioni per il centrocampista dell'Ajax. In questo modo la Juve avrebbe la strada aperta per riportare il francese a Torino. Zidane punterebbe su chi è già in casa, come Valverde o Odegaard, in prestito alla Real Sociedad".