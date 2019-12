Tuttosport: "Vidal denuncia il Barça!"

"Vidal denuncia il Barça!". Questo il titolo a pagina 10 e 11 di Tuttosport dedicato al centrocampista cileno che in queste ultime settimane è stato accostato più volte all'Inter. Anche se il quotidiano svela un retroscena interessante che potrebbe far saltare la trattativa dei nerazzurri: "Il cileno rivendica 2,4 milioni di bonus non pagati: mossa per andare alla rottura con il club. Voci di una telefonata per inserirsi della Juve (che però non smentisce)".