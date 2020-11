Tuttosport: "Vincere in Champions per liberare il tridente delle meraviglie"

L'edizione odierna di Tuttosport prova a fare il punto della situazione in casa Juventus a poche ore dalla sfida di Champions League al Ferencvaros, titolando: "Vincere in Champions per liberare il tridente delle meraviglie". Prima gli ottavi, poi il tridente delle meraviglie. Andrea Pirlo ha le idee chiare e sa dove vuole arrivare. Vuole blindare la qualificazione già stasera e certificare che la sua Juventus è pronta per entrare nella "Fase 2". Vorrebbe sfruttare al massimo il potenziale offensivo della Juventus, mettendo in campo il tridente delle meraviglie Dybala-Ronaldo-Morata. Pirlo ci vuole arrivare, ma sa benissimo che non può avere tutto e subito.