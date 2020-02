vedi letture

Tuttosport: "Viva Napoli!"

Taglio alto dell'edizione odierna di Tuttosport dedicato al Napoli ed al pareggio ottenuto ieri sera contro il Barcellona al San Paolo: "Viva Napoli!", il titolo del quotidiano. Risultato che va anche stretto agli azzurri, che passano in vantaggio con una prodezza di Dries Mertens (raggiunge Hamsik in testa alla classifica marcatori all time), e poi vengono raggiunti nella ripresa dal tap in di Antoine Griezmann. Al ritorno i blaugrana saranno senza Vidal e Busquets: gli azzurri sognano l'impresa.