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Tuttosport: "Vogliono la Juve!". Isco e Marcelo vedono bianconero

29.11.2018 07:08 di Luca Bargellini  Twitter:    articolo letto 12732 volte

"Vogliono la Juve!" è il titolo che Tuttosport propone quest'oggi parlando di Isco e Marcelo, rispettivamente centrocampista e laterale mancino del Real Madrid. "L'addio di CR7 - si legge ancora - ha provocato crepe profonde nel club madrileno. Dopo Marcelo, pensa all'addio anche Isco che ha rotto con Solari. La Juve è una prospettiva allettante per entrambi".
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