Tuttosport, Zaccheroni su Inter e Milan: "Belle, ma ancora imperfette"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica uno spazio ad Alberto Zaccheroni che in esclusiva parla delle due milanesi. Ecco cosa ha detto: "Belle, ma ancora imperfette". L'ex allenatore di Milan e Inter continua: "Mi piace l'idea di puntare sulla qualità del gioco e sui giovani, però Giampaolo deve capire che con questa politica i risultati possono non arrivare subito. A Conte per la difesa a tre invece serve un Chiellini ovvero un centrale nato come terzino, ma i nerazzurri e il Napoli possono dare fastidio alla Juventus".