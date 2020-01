© foto di Mattia Verdorale

"Zaniolo corre per la Juve". Titola così a pagina 14 Tuttosport dedicando il titolo al talento giallorosso: "Da bimbo tifava i bianconeri, resta nel mirino di Paratici ma ha recuperato per batterli. La Roma rimane in emergenza con 8 giocatori indisponibili per la partita contro i campioni d'Italia".