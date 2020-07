Tuttosport: "Zaniolo, ora è Juve-Inter. Conte, l'ombra di Allegri"

Tuttosport, nell'edizione odierna, dedica spazio in taglio alto a qualche intreccio di mercato tra Juve e Inter: "Zaniolo, ora è Juve-Inter!", scrive il quotidiano. Che poi avanza un'ipotesi per la panchina dei nerazzurri: "Conte, l'ombra di Allegri". In caso di addio del tecnico leccese, potrebbe essere l'ex bianconero a sostituirlo. Intanto l'implacabile Ibra martella Gazidis: "Non mi riconosco in questo Milan".