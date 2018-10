Tuttosport: "Zaza, stop azzurro. Il Toro in allarme"

© foto di Ospite

Nella giornata di oggi si deciderà se Simone Zaza potrà continuare a lavorare con la Nazionale di Roberto Mancini in vista degli impegni contro Ucraina e Polonia oppure dovrà far ritorno a Torino con il suo club. Di questo parla Tuttosport in una delle sue aperture di spalla in prima pagina. "Zaza, stop azzurro. Il Toro in allarme" titola il quotidiano sportivo che poi scrive: "Guai al polpaccio, oggi gli esami".