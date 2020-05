Vocegiallorossa - I nodi che dovrà sciogliere Petrachi per il prossimo anno

Interessante approfondimento di 'Vocegiallorossa.it' in merito ai nodi da sciogliere in casa Roma in vista della prossima finestra di calciomercato. Tante i temi da affrontare per l'attuale direttore sportivo Gianluca Petrachi: dal terzino destro ("Florenzi è in prestito al Valencia, Spinazzola rende molto meglio a sinistra, Santon alterna partite buone e altre meno buone, difficile puntare su Bruno Peres e Zappacosta ha passato tutta la stagione in infermeria") al centrale di difesa ("Incerta la permanenza di Smalling, si parla di Vertonghen che potrebbe fare anche il terzino sinistro, all’occorrenza"), passando per il centrocampo ("In attesa di Villar, la coppia più affidabile è formata da Diawara e Veretout. Ma se la Roma vorrà fare il salto di qualità servirà un centrocampista di qualità ancora superiore").

Capitolo a parte per l'attacco: "Come riferimento centrale, Dzeko sembra intramontabile mentre Kalinic difficilmente rimarrà a Trigoria".