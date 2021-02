I voti al mercato della Gazzetta dello Sport: "Inter ingiudicabile, Milan da 8. Juve sonnecchiosa"

"Inter ingiudicabile, Milan da 8. Juve sonnecchiosa", questo il giudizio de La Gazzetta dello Sport sul mercato delle big. Il fil rouge di questo mese è proprio la povertà di risorse a disposizione dei club. In questo contesto spicca il “senza voto” all’Inter, che rincorre lo scudetto. L’impotenza nerazzurra fa da contraltare all’attivismo della capolista. Il Milan (8), dopo la buona semina estiva, ha completato l’opera, dando una bella rimescolata alla rosa. Poi c'è chi ha investito in questa sessione: innanzitutto il Torino (7), che ha acquistato Sanabria e ha puntato su Mandragora. Ma il Parma (7) di Krause ha speso più di tutti. La scommessa si chiama Man (quotato 15 milioni), chiamato a rivoluzionare l’attacco insieme al promettente Zirkzee e al veterano Pellé. Anche la Fiorentina (6,5) ha sborsato 4,5 milioni per il russo Kokorin e ha detto no alle offerte per Kouamé e Callejon. Nella galleria dei grandi assenti c’è anche una Juventus (6) insolitamente sonnacchiosa.

Invece il Napoli (5,5) ha chiuso questa tornata senza rinforzi. C’è un 5,5 ad accomunare Benevento, Bologna, Crotone, Spezia e Udinese. Tutte insieme hanno fatto poco, se non pochissimo. Va bene risparmiare, ma questa Serie A equilibratissima non lascia sonni tranquilli a nessuno.