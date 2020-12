Ibra ama la natura. Gazzetta: "In Svezia ha comprato un bosco da tre milioni"

La Gazzetta dello Sport scrive del fatto che, quando può, Ibrahimovic torna a Stoccolma, dove è rimasta la famiglia. Anche se il binomio perfetto per lui è famiglia più natura: "In Svezia ha comprato un bosco da tre milioni", riporta la Rosea. E' Are, località montana vicina al confine con la Norvegia dove Ibra ha una villa, una delle destinazioni prefeerite per il relax. La novità però è l'acquisto da parte dell'attaccante di un bosco, nella stessa zona precedente, tutto per lui. Parliamo di circa mille ettari, costati tre milioni di euro (Milanello è di circa sedici ettari) e dove il rossonero ha ottenuto i permessi per cacciare e pescare, oltre alla motoslitta.