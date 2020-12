Ibra crack. Tuttosport: "Milan, via libera di Elliott per una nuova punta"

"Milan, via libera di Elliott per una nuova punta" scrive Tuttosport in edicola quest'oggi. Il Milan - fino a ieri - non pensava di aver bisogno di un nuovo vice-Ibra. Il ko dello svedese però spingerà i rossoneri a rivedere i piani. Elliott invece aveva già iniziato a modificare le proprie strategie, dando da settimane l'ok alla dirigenza per un investimento oculato e ad ampio respiro, per un nuovo centravanti.