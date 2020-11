Ibra e il tabù San Paolo. La Gazzetta dello Sport: "Lo scudetto passa da un bis portafortuna"

"Lo scudetto passa da un bis portafortuna" scrive La Gazzetta dello Sport parlando di Napoli-Milan e del tabù San Paolo per i rossoneri di Ibra. Per il suo Milan, infatti, Napoli è diventata una terra proibita dal 25 ottobre 2010, quando la banda Allegri si impose per 2-1 nella stagione dello scudetto. Era l’ottava giornata anche allora e lo svedese, che ha aiutato il Milan a scoprirsi squadra solida ed efficace, segnò il secondo gol. Proprio Ibra continua a martellare i compagni in allenamento, l'altro giorno nella partitella con la Primavera ha giocato con l'intensità e la concentrazione di sempre, a un ritmo più da partita vera che da sgambata. Pioli oggi guida un gruppo in cui sono andati a segno già altri 10 giocatori di movimento oltre a Ibra, su un totale di 23 in rosa. Al San Paolo ci sarà da infrangere un tabù lungo un decennio e povero di punti: da allora in poi il Milan è tornato a casa con 9 k.o. e appena 3 pari.