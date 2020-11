Ibra infortunato. Il Corriere della Sera: "Un leone in gabbia come quando aveva il Covid"

Il Corriere della Sera al suo interno dedica uno spazio ad Ibrahimovic con il titolo seguente: "Un leone in gabbia come quando aveva il Covid". Già da stamani lo svedese sarà a Milanello per intraprendere la sua speciale corsa contro il tempo. Rabbia, medico, disciplina: Zlatan sa come si fa. Pioli ha già in mente un piano B, anche perché le scelte in attacco sono limitate: Leao ha lo stesso problema di Ibrahimovic, Saelemakers è tornato da Napoli con una distorsione alla caviglia.