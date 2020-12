Ibra rientra in Italia. La Gazzetta dello Sport: "Niente Juve, in campo per metà gennaio"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola al suo interno su Ibrahimovic: "Niente Juve, in campo per metà gennaio". L'attaccante svedese sarà in campo per metà gennaio, senza forzare i tempi. Rientrerà domani dalla Svezia e, per il momento, a Milanello non sono previste visite particolari. Lo attendono in campo per metà gennaio, quindi parrebbero esclusi recuperi lampo per la sfida con la Juve della Befana. La parola d’ordine resta prudenza assoluta anche perché, in un modo o nell’altro, il Milan prosegue la sua marcia anche senza il leader.