Ibra verso il recupero lampo. Gazzetta dello Sport: "Obiettivo Praga o Parma"

vedi letture

"Obiettivo Praga o Parma": così La Gazzetta dello Sport sul ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic che lavora per rientrare dopo l’infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra. Se fosse per lui tornerebbe già a Genova, domenica contro la Sampdoria. Il controllo di lunedì è andato bene ma non si correranno rischi. Ibra conosce bene il suo corpo, si fida e davvero non vede l’ora di rientrare ma c’è il rischio di danni più gravi e nessuno vuole accelerare i tempi. Test definitivo venerdì. Al momento l’ipotesi più plausibile sembra un rientro a Parma, o la presenza magari anche a Praga, giovedì 10, in Europa League, se la partita fosse decisiva, cosa che naturalmente nessuno al Milan si augura. Però, con un Ibrahimovic così, nessuno si sente di escludere nulla.