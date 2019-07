Icardi lascia il ritiro, Tuttosport: "L'Inter lavora per la cessione"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oltre a Juventus e Mihajlovic, Tuttosport si sofferma anche sulle vicende di casa Torino, con le parole di Lorenzo De Silvestri: "Belotti in Europa una garanzia". Ma non solo. In taglio basso trova spazio anche l'esclusione di Mauro Icardi dal ritiro dell'Inter: l'argentino ha lasciato Lugano. "E l'Inter lavora per la cessione", si legge in prima pagina.