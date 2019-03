Idea PSG per Mourinho? L'Equipe: "The Special Ligue One"

"The Special Ligue One?". L'Equipe apre la propria edizione odierna con José Mourinho: dopo essere stato esonerato dal Manchester United, il portoghese, assicura il quotidiano, strizza l'occhio alla Ligue 1. Resta soltanto, insiste, un club che possa accogliere lo Special One: complicato, recita la copertina, che non menziona espressamente il PSG. Difficile però pensare che in Francia vi siano altre soluzioni per uno degli allenatori più costosi al mondo.