Ieri due recuperi di Serie B. Le aperture dei quotidiani sportivi

vedi letture

Nella giornata di ieri si sono giocati due recuperi di Serie B: Cremonese-Brescia e Pisa-Ascoli. Nella prima sfida è andato in scena un pari (2-2) che non accontenta nessuna delle due squadre, mentre nella seconda è arrivato il successo dei toscani in rimonta contro una squadra marchigiana che resta ultima in classifica. Queste le aperture dei quotidiani sportivi in edicola:

La Gazzetta dello Sport: “Cremonese-Brescia, pari nel derby delle prodezze”; “Vido e Birindelli, che svolta il Pisa. L’Ascoli ci prova, ma si fa ribaltare”.

Corriere dello Sport: “Ascoli, il gol di Bajic illude Delio Rossi”; “Celar-Dessena, pari in 2 minuti”.

Tuttosport: “A Cremona è un pari con pochi sorrisi”; Pisa, i cambi sono vincenti”.