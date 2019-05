Il Corriere Fiorentino sui viola: "Della Valle convoca tutti"

© foto di Lorenzo Di Benedetto

"Della Valle convoca tutti". Questo il titolo di questa mattina del Corriere Fiorentino che in taglio passo in prima pagina parla del momento dei viola. Oggi riunione straordinaria con dirigenti e allenatore dopo la sconfitta con il Sassuolo.

Punto di non ritorno - A pagina 14 si parla del summit di oggi tra Diego e i dirigenti e ci sarà anche Vincenzo Montella. Difficile uscire da questa crisi ma in vista delle ultime quattro partite dell'anno serve un vertice per capire come andare avanti.