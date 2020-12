Il big match di Serie B: Frosinone-Salernitana può valere la vetta. Le aperture dei quotidiani

La Serie B vede l'Empoli capolista, ma questa sera prenderà il via la 13^ giornata, e lo farà allo "Stirpe", con l'attesissimo confronto tra Frosinone e Salernitana (che potrete seguire su TuttoMercatoWeb.com con il consueto live match): confronto che potrebbe valere la vetta almeno per un giorno (tutto poi dipenderà dall'esito del match degli azzurri), perché i ciociari sono a -2 dai toscani, i campani addirittura a -1.

Fari quindi puntati in terra ciociara, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, "Frosinone-Salernitana da show: in palio c’è la vetta per una notte" l'apertura, ma è pronto l'eco del Corriere dello Sport, che evidenzia più che altro le panchine guidate da Alessandro Nesta e Fabrizio Castori; "Nesta-Castori show. Stasera al Benito Stirpe sfida di alta quota tra i giallazzurri e i granata".

Anche Tuttosport guarda al confronto: "Assalto Frosinone, obiettivo primo posto". Nel dettaglio: "Contro la Salernitana rientra Capuano, ma davanti uomini contati. Castori avvisa la squadra: «Attenti, hanno grande valore e ambizioni»".

Spazio poi alla stampa locale. Dalla Campania, Il Mattino - ed. Salerno: "Salernitana d'alta quota. «Serve l'apporto di tutti»". E prosegue: "Il Cavalluccio fa visita al Frosinone. Castori: In campo con la nostra identità".

"Il Frosinone vuole salire al primo posto" è invece l'apertura de Il Messaggero - ed. Frosinone, che prosegue poi evidenziando quella che sarà la rosa a disposizione del mister in vista di una gara che può essere spartiacque della stagione: "Nesta recupera Ciano, Capuano e Kastanos. Niente da fare per Ariaudo".