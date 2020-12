Il Bologna si muove per Sinisa. Corriere dello Sport: "Un centrale e un attaccante"

Il mercato si avvicina ed il Bologna comincia a pensare ai primi colpi da mettere a segno per puntellare la rosa nella prossima sessione. Il Corriere dello Sport titola: "Un centrale e un attaccante per Sinisa". A San Siro è stato evidente come al Bologna manchino un centrale di stazza e una prima punta. Né Denswil nè Paz possono giocare al centro della difesa, al fianco di Tomiyasu possono trovare spazio o Medel, centrale adattato, o Danilo, che sarebbe dovuto essere l'uomo d'esperienza da impiegare al bisogno. Potrebbe essere Vavro il nome per i rossoblu?

Discorso simile per l'attacco, con Palacio chiamato spesso agli straordinari. Cutrone lascerà Firenze a gennaio, potrebbe fare al caso dei rossoblu? Caratteristiche quasi opposte rispetto a Palacio, ma è un uomo da area di rigore. Difficile che Sinisa possa farselo andare bene dopo aver scartato l'idea nel gennaio passato.