Il Centro titola: “Il Pescara è un disastro, incubo retrocessione”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non usa mezzi termini il quotidiano Il Centro per commentare la sconfitta casalinga del Pescara contro il Carpi e il momento di difficoltà dei biancazzurri: “Il Pescara è un disastro, incubo retrocessione” è il titolo a centro pagina. Nella pagine interne continua l'analisi: “Rivoluzione Pescara, ma è un altro fiasco. Biancazzurri in caduta libera. - continua il giornale – Epifani cambia sette titolari e vara il 5-3-2, il Carpi fa il colpo con Sabbione. Squadra impaurita e in confusione, appena tre punti sulla zona play out”.