Il Corriere del Mezzogiorno: “Napoli, la carica della città”

È diventato ormai un rito per i tifosi azzurri accompagnare la squadra in partenza per le trasferte decisive del finale di campionato, una processione d’amore che ha caratterizzato l’andata e il ritorno del Napoli vittorioso a Torino. L’idea è della Curva B, il popolo azzurro ha risposto in massa e, dopo la carica trasmessa all’esterno del San Paolo per la sfida contro la Juventus, ha deciso di confermare il rito anche per il viaggio verso Firenze, spiega il Corriere del Mezzogiorno. L’adunata dei tifosi azzurri è prevista alle 14:30, due ore prima rispetto all’orario della partenza di Sarri e compagni. Piazza Garibaldi è invasa, i consueti rumori dei treni in partenza fanno spazio a quelli dello stadio. I tifosi azzurri sono circa cinquemila, prima si fanno sentire nel piazzale antistante la stazione, sventolano le bandiere e intonano i cori di sostegno come se si fosse in curva.