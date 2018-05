Il Corriere del Mezzogiorno: “Napoli saluta il Napoli”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri vuole concludere in maniera brillante il campionato, ci tiene a chiudere l’annata con 91 punti, un traguardo simbolico che imporrebbe la consapevolezza di aver fatto un percorso degno della Juventus campione d’Italia nelle ultime due stagioni, riporta il Corriere del Mezzogiorno. Al San Paolo ci sarà il tutto esaurito, il popolo azzurro vuole regalare al gruppo che ha fatto sognare lo scudetto un emozionante tributo e Sarri sta lavorando per fare in modo che l’andamento della partita non inquini la festa.