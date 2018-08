Il Corriere del Mezzogiorno: "De Magistris accetta l'invito degli ultras"

© foto di Lazzerini

Continuano le polemiche tra il Comune e la proprietà del Napoli e Il Corriere del Mezzogiorno di questa mattina apre in prima pagina con le parole del sindaco De Magistris: "Mai più seduto accanto a De Laurentiis". Il primo cittadino ha deciso di accettare l'invito della Curva B arrivato negli scorsi giorni. Adesso non resterà che attendere la risposta del patron degli azzurri e del nuovo Bari per capire come andranno a finire queste querelle.