Il Corriere del Mezzogiorno: "Diawara o Hamsik? Il più giovane è in pole"

"Diawara o Hamsik? Il più giovane è in pole". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che anlizza il momento del Napoli in vista della gara di campionato contro la Sampdoria. Ancelotti - sio legge - pensa all'esordio dal primo minuto del giovane centrocampista contro i blucerchiati. L’ex Bologna nella prima stagione al Napoli ha totalizzato 1788 minuti di gioco, solo 1279 l’anno scorso, numeri che l’hanno spinto a valutare la prospettiva della cessione prima dell’arrivo di Ancelotti. Il cambio di ruolo di Hamsik, invece, ha prodotto nelle prime due giornate un compito nuovo per Diawara, l’equilibratore a gara in corso, nei trentotto minuti in cui ha giocato. Diawara scalpita, è consapevole di godere della stima di Ancelotti, che lo seguiva dai tempi del Bayern Monaco e che durante gli allenamenti anche da ex centrocampista ha spesso colloquiato con lui per inculcargli di non scaricare sempre il pallone al compagno più vicino ma di cercare la verticalizzazione o l’apertura sulle corsie laterali.