Il Corriere del Mezzogiorno: "Jorginho non si accontenta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Jorginho non si accontenta". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. Il regista azzurro ha conquistato la Nazionale: "Ci divertiamo con la palla e il sistema è molto simile a quello del Napoli". E’ l’anno zero per la Nazionale Italiana, il momento della ricostruzione dopo la mancata qualificazione ai Mondiali con la necessità di lanciare un nuovo ciclo. Il Napoli è una brillante eccellenza del calcio italiano seguita con grande attenzione dal traghettatore Di Biagio. Per Jorginho e Insigne i tempi delle sofferenze con Ventura sono terminati, la nuova Nazionale riparte proprio dalla loro qualità.