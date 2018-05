Il Corriere del Mezzogiorno: "Sarri non si sbilancia e brinda con ADL"

© foto di Lazzerini

Il Corriere del Mezzogiorno di questa mattina apre in prima pagina con la cena sociale del Napoli titolando: "Sarri non si sbilancia e brinda con la squadra e con De Laurentiis". Nessuna tensione alla cena degli azzurri, ma il tecnico continua a non dare certezze sul proprio futuro. Cresce l'attesa per conoscere la sua decisione, fondamentale per ripartire e costruire il futuro del club.