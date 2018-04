Il Corriere del Mezzogiorno sul Napoli: "Fatale Europa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere del Mezzogiorno apre le proprie pagine sportive titolando: "Fatale Europa". La media punti del Napoli in questa stagione, si è abbassata drasticamente da quando gli uomini di Sarri sono uscite dalle coppe. Intanto Milik si candida per ottenere il ruolo di 'guida' offensiva in vista di queste ultime giornate di campionato.