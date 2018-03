Il Corriere del Mezzogiorno sul Napoli: "Nel segno della continuità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere del Mezzogiorno di questa mattina apre le proprie pagine sportive titolando: "Nel segno della continuità". Il riferimento è al mercato che verrà, con Giuntoli che, in attesa della risposta di Sarri sul rinnovo e la permanenza in azzurro, lavora in linea con il progetto attuale. Gli obiettivi sono in linea con il gioco dell'attuale tecnico, inoltre dopo i rinnovi di Allan e Chiriches, a breve arriverà anche quello di Hysaj.