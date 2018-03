Il Corriere del Mezzogiorno titola: "La 'doppia vita' di Lorenzo Insigne"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Corriere del Mezzogiorno di questa mattina apre le proprie pagine sportive con uno speciale su uno dei protagonisti della incredibile stagione azzurra: "La 'doppia vita' di Lorenzo Insigne". Tanti tiri e pochi gol per lo scugnizzo di Sarri. Solo il 6% delle conclusioni effettuate dall'attaccante napoletano finiscono in rete. Meglio la fase di assistenza ai compagni, con 30 passaggi da gol e 6 di essi che si sono poi effettivamente trasformati in rete.