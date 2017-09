Il Corriere del Veneto: “Chievo, il rischio dell’affare Inglese”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chiusura di mercato nel segno di Roberto Inglese. L’affare perfetto che accontenta tutti i protagonisti. Almeno così sembra. Ceduto al Cagliari Pavoletti, Sarri chiedeva una punta centrale alternativa a Milik: l’ha avuta. Il ds partenopeo Giuntoli conosce Roberto da quando lo aveva a Carpi. Evidentemente, non lo ha perso di vista. Dieci milioni più due di bonus: il Chievo incassa un tesoretto e in più può trattenere il giocatore fino a fine stagione. C’è però un dettaglio: nell’accordo esiste infatti una clausola secondo la quale in caso di necessità il Napoli potrebbe anticipare l’arrivo del giocatore sotto il Vesuvio già a gennaio.