Il Corriere del Veneto, il ds Fusco: “Sarà un Hellas coraggioso”

“Coraggioso”. Sceglie quest’aggettivo, Filippo Fusco, per descrivere il Verona che sarà. O meglio, quello che dovrà essere per raggiungere l’obiettivo della salvezza, spiega il Corriere del Veneto. Il direttore sportivo gialloblù è reduce dalla maratona dell’ultimo giorno di mercato all’Hotel Melià di Milano. L’Hellas ha chiuso la sessione estiva con l’ingaggio, in prestito dalla Juventus, di Moise Kean, dopo aver messo sotto contratto, il giorno prima, Lee Seung-woo, sudcoreano prelevato dal Barcellona. Un diciassettenne e un diciannovenne; talenti certi, scommesse giovani.