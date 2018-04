Il Corriere della Sera: “Ecco Schick, la Roma è quasi perfetta”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Missione compiuta al 100%, problema risolto al 50%. La Roma conquista, con merito, 3 punti multitasking contro la Spal: servono per la rincorsa al 3°-4° posto in campionato, servono in vista della semifinale Champions di andata, contro il Liverpool, martedì prossimo, scrive il Corriere della Sera. Sono sostanza e morale. Missione compiuta al 100% perché la trasferta di Ferrara si presentava come il classico “trappolone”: primo gran caldo di stagione; turnover necessario in vista di Liverpool con 6 cambi rispetto a mercoledì; capacità della Spal, che aveva subito un solo gol nelle ultime 4 gare casalinghe, di chiudere gli spazi agli avversari. La risposta della Roma è stata completa. Spal-Roma è stata importante anche per sbloccare Patrik Schick, che ha segnato il suo primo gol in campionato (dopo quello in Coppa Italia contro il Torino) e ha sfiorato la doppietta.