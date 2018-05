Il Corriere della Sera: “Il saluto di Cr7 e le lacrime di Salah”

© foto di www.imagephotoagency.it

Le lacrime di Mohamed sono le stesse di Cristiano due anni fa, e anche il momento: appena prima della mezz’ora. Era il 10 luglio 2016, Portogallo-Francia, finale dell’Europeo a Parigi. Ronaldo deve abbandonare per un intervento killer di Payet sul ginocchio sinistro proprio com’è accaduto ieri a Salah, vittima di una mossa da wrestling di Ramos che gli scardina la spalla, riporta il Corriere della Sera. Per Ronaldo invece è la quinta Champions personale, ora per lui c’è un Mondiale da giocare per inseguire l’ultimo sogno, e poi chissà: “È stato molto bello giocare col Madrid — ha detto a caldo —. Tra qualche giorno darò una risposta ai tifosi sul mio futuro: loro sì che sono sempre stati al mio fianco”.